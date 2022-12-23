NBA／塞克斯頓壓哨球點燃士氣 助爵士逆轉巫師收2連勝

爵士今日在主場迎戰終於止敗的巫師，雖然上半場陷入比分落後，但下半場卻改頭換面，其中後衛塞克斯頓（Collin Sexton）的壓哨三分球，更是點燃球隊氣勢，終場爵士就以120：112擊退巫師。

巫師上半場進攻火力凶猛，尤其是第2節球星比爾（Bradley Beal）攻下14分，幫助巫師上半場取得66：60的領先。

下半場巫師表現逐漸低迷，反倒是爵士狀況漸入佳境，雙方在本節末段戰成平手，不過爵士後衛塞克斯頓投進壓哨三分球，成功帶著3分領先進入末節。

knockin' it down, as the clock sounds 🚨#TakeNote | @CollinSexton02 https://t.co/197NK07f1J pic.twitter.com/6gK3sIy7UJ — Utah Jazz (@utahjazz) 2022年12月23日

爵士也因這球士氣大振，末節剛開始就打出8：0的攻勢，取得雙位數領先。隨後比賽的風向也都由爵士掌控，終場爵士就以120：112收下勝利。

爵士板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）攻下全隊最高的25分，克拉克森（Jordan Clarkson）和馬卡南（Lauri Markkanen）分別攻下23、21分，傷後復出的塞克斯頓也有18分進帳，菜鳥中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則拿到12分14籃板。

巫師的部分，比爾拿到30分5助攻5籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）21分5籃板。