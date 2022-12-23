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NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了！

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪「林來瘋」時期而拍的紀錄片《38 at the Garden》，成功入圍「最佳紀錄短片」。 歐新社
林書豪「林來瘋」時期而拍的紀錄片《38 at the Garden》，成功入圍「最佳紀錄短片」。 歐新社

第95屆奧斯卡昨日公布部分獎項入圍名單，其中為林書豪林來瘋」時期而拍的紀錄片《38 at the Garden》，成功入圍「最佳紀錄短片」。林書豪稍早也在個人IG興奮地向球迷分享喜訊，「這太瘋狂了！謝謝奧斯卡！」

林書豪發文寫道：「這太瘋狂了！感謝奧斯卡讓《38 at the Garden》進入入圍名單內。」林書豪也解釋，「這次的入圍名單有15個名額，明年1月下旬會再選出前5，最後再從這5支紀錄片選出獲獎者。」

「林來瘋」紀錄片《38 at the Garden》入圍奧斯卡。 圖取自林書豪IG
「林來瘋」紀錄片《38 at the Garden》入圍奧斯卡。 圖取自林書豪IG

林書豪也感謝紀錄片的劇組以及所有參與拍攝的人員，文末則用中文寫道，「我通常會想翻譯很多我破的東西，可是這個中文真的太難了。對不起。」

《38 at the Garden》紀錄2012年林書豪在NBA尼克隊締造「林來瘋」的故事，該片不僅展現林書豪球場上的表現，更重要的是為美國亞裔及其他少數族群發聲。片名的靈感來自於林書豪在麥迪遜廣場花園（尼克主場），於湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）面前狂砍38分，掀起全場球迷歡呼，也將「林來瘋」引爆至最高點。

林書豪 林來瘋

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