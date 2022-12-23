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NBA／老鷹低迷恐讓楊恩喊「賣我」 傳送走柯林斯機率提高

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹球星楊恩。 美聯社
老鷹球星楊恩。 美聯社

老鷹球星楊恩（Trae Young）與教練不合的傳聞沸沸揚揚，今日美媒再加碼爆料，如果老鷹今年季後賽沒有看見成果，楊恩可能會成為下一個喊「賣我」的明星球員。

2020-2021年賽季，楊恩曾與老鷹殺進東區決賽。不過上賽季老鷹戰績不進反退，例行賽僅東區第8，季後賽也只贏1場就遭熱火淘汰。儘管今年休賽季引進明星後衛墨瑞（Dejounte Murray），老鷹戰績仍在5成左右掙扎，近期也傳出楊恩與教練不合的消息。

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，楊恩很有可能在賽季結束後請求被交易，不過海恩斯也提到，老鷹新任營運總裁費爾茲（Landry Fields）與楊恩關係很好。

另外根據資深記者史坦（Marc Stein）的消息，老鷹眼前的首要工作是交易掉前鋒柯林斯（John Collins），為了達成交易，已經降低交易回報。

老鷹 Trae Young

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