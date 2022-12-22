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HBL／為手機逆轉勝！高苑1分差扳倒泰山

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
高苑謝侄豈（右）在泰山劉宥儇防守下切入。記者曾思儒／攝影
高苑謝侄豈（右）在泰山劉宥儇防守下切入。記者曾思儒／攝影

身為111學年HBL男甲級12強唯一的南部代表，高苑工商連兩天在「主場」演出兩位數落後的逆轉勝，今天靠高三「鐵三角」曹振輝、郭俊言和謝侄豈合拿58分，包括最後9秒謝侄豈的致勝2罰，硬是以87：86搶走泰山高中差點到手的勝利。

高苑昨天面對東泰高中，首節曾落後兩位數，下半場才扭轉戰局，今天則是第四節還處於劣勢，靠變換防守造成泰山接連失誤，郭俊言外線又連飆2記三分彈，加上謝侄豈把握讀秒階段關鍵兩罰，驚險守住高雄巨蛋勝利。

謝侄豈今天被重兵看守，15投僅5中，但8罰中6，最後兩罰尤其關鍵，攻下18分、7籃板的他反省說：「自己想太多，想自己突破得分，沒分享球。」他透露最後9秒上罰球線「很緊張」，甚至想過接續劇本，「本來以為會2罰中1，打延長賽。」

連兩天都是逆轉勝，高苑教頭梁有勝喊說：「心臟病都快發作了我！」他認為子弟兵求勝心切，還是有些綁手綁腳，加上泰山禁區大將張祐瑋回歸，比預賽交手過的泰山又高出一層級，「不過這兩場對球員是很好的經驗，預賽打太順，這兩場打出抗壓性，可以在這樣場合逆轉、守住，難能可貴。」

高苑當家中鋒郭俊言今天三分球8投4中，斬獲25分、13籃板，他和謝侄豈透露，複賽若能打下5連勝，不但可能有跨年假期，每天只能用半小時左右的手機還會直接發1個月，分組2晉級8強也有2星期手機不會收回，「分組3剩下3天，打外卡就沒有（手機）了。」謝侄豈大笑說，不只為8強和地主面子，全隊也要為手機而戰。

泰山原本有最後一擊機會，但發球進場沒有好機會，楊財康「絕殺」出手也沒進框，抱頭看高苑衝進場慶祝，攻下全場最高27分的劉宥儇也坐在球場許久才落寞起身。

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