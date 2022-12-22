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NBA／少了一個S！詹姆斯IG發文改「國王隊名」網酸：老套

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯發文，原國王隊名(KINGS)被塗掉一個S。 詹姆斯IG
詹姆斯發文，原國王隊名(KINGS)被塗掉一個S。 詹姆斯IG

湖人稍早作客國王主場，球星詹姆斯（LeBron James）賽前也在社群發布練球的照片，不過湖人隨隊記者費根（Harrison Faigen）卻發現，照片中國王隊的名字遭塗改，引發網友熱議。

詹姆斯在個人IG上傳練習照並寫道，「在競技場的男人。」不過眼尖的費根發現，圖片右上角國王隊名「KINGS」的「S」遭到塗黑，引起眾網友熱議，不少網友認為，「詹姆斯有個綽號是國王（King），他想藉此表達『只有一個王』。」

費根表示，「這是詹姆斯所有IG貼文中，最有趣的事。」網友們則紛紛調侃，「其他球星會帶領隊友，而不是只有一個王」、「這修圖對他來說很難，應該是別人幫他修的」、「這很老套，他應該遠離社群媒體」、「然後他們輸給國王隊」。

湖人 LeBron James

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