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世足賽／運彩售104億元、成長48％ 冠軍賽沒賺還賠錢

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台灣運彩今年世足賽總銷售額來到104億元。記者劉肇育／攝影
台灣運彩今年世足賽總銷售額來到104億元。記者劉肇育／攝影

卡達世足賽在本周落幕，本屆賽事台灣運彩銷售金額累積達104億元，比起上屆賽事的70億元，成長百分之48，也為運動發展基金挹注超過10億元，而台灣運彩總經理林博泰在今天出席記者會時也透露，總冠軍賽阿根廷與法國在正規賽踢平，運彩不僅沒有賺錢還小賠，至於日本在分組賽3戰結果，更是讓運彩都賠錢收場。

台灣運彩在今年世足賽64場賽事全面提供單場及中場投注，另外更提供冠軍及特別項目共23種投注玩法，其中以正確比數、不讓分與大小分3種玩法最多人購買，合計占總銷售額的8成。

對於今年世足賽銷售額大幅成長，台灣運彩總經理林博泰表示有三大原因，包括64場賽事全面提供投注且玩法都是大家喜歡的，第二點則是舉辦抽汽車的活動，第三點則是亞洲球隊爆冷演出，且比賽時間屬於台灣民眾適合觀看的時間，也因此出現不少高賠率的中獎者。

談到這次世足賽的幾個投注話題，林博泰也透露冠軍賽正規賽踢完阿根廷與法國以2：2踢平，外界認為運彩應該大賺，事實上卻是小賠，「雖然我們在不讓分賺3億多，那一場總共賣11億，但大小分吐很多錢，另外在是否進球部分，多數也都買有進球，在賠完這兩部分後總體來說是賠錢。」

此外，林博泰也透露，今年「藍武士」日本在分組賽三戰拿下2勝1敗，也讓運彩賠了不少錢，「日本隊三場我們都賠錢，因為大家都太喜歡日本，日本贏兩場我們賠很多錢，輸的那場我們也賠錢，不知道為什麼大家那麼會下。」

對於今年世足賽為運彩創下銷售高峰，也讓今年累積銷售586億元，有望在年底挑戰600億元大關，且運彩從103年開通至今年11月18日共有22萬網路會員，但在世足賽開踢後申請量超過25萬人，遠超過去9年的總額，線上投注金額就高達22億元，是上屆7億元的3倍。

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