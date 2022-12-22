NBA／詹姆斯孤軍奮戰不敵國王 湖人主帥：其他人不能躲起來
湖人今日在缺少戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的情況下，以120：134不敵國王，賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）直言：「其他球員不能都躲在他身後。」
詹姆斯（LeBron James）今日拿下31分，賽後被問到戴維斯缺席的影響，詹姆斯說道，「我們已經是一支缺乏高度的球隊，如今又失去了戴維斯。當我在場上時，仍會帶領場上的隊友前進。」
主帥漢姆則向其他湖人球員喊話，「只要詹姆斯在，他就會努力爭取贏球。其他人不能都躲在他身後，必須要挺身而出，每個人都必須展現信心，全力以赴。」
漢姆再度被問到戴維斯的傷勢，他仍沒有更新消息，「我們在進行評估他的狀況，努力找出合適的治療方式。」漢姆也透露衛斯特布魯克的傷勢，「他左腳痠痛連續缺席2場比賽，後天對戰黃蜂的比賽可望回歸。」
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