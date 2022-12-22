NBA／公牛板凳扮奇兵絕殺老鷹 拉文：所有人都該被稱讚

公牛今日作客老鷹主場，雙方一路戰到最後一刻還以108：108平手。公牛德羅展（DeMar DeRozan）絕殺不成，不過隊友多森姆（Ayo Dosunmu）撿到進攻籃板，補籃得分，絕殺對手，終場以110：108險勝老鷹，收下客場2連勝。

多森姆回憶絕殺球的當下，「當德羅展拿到球的時候，我希望他能成功，但我們今年輸掉太多比分接近的比賽，所以為了以防萬一，我跑到籃下，用直覺判斷球的落點，很高興能把那球投進。」

AYO DOSUNMU BEATS THE BUZZER IN ATLANTA 🚨 pic.twitter.com/FWIVfQn4Lk — Bulls Talk (@NBCSBulls) 2022年12月22日

公牛原本在上半場取得11分領先，但下半場分差逐漸被老鷹追近，在第4節還剩9分31秒時，老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）投進底角三分球，幫助老鷹首度取得領先，此後公牛一路落後，直到拉文（Zach LaVine）連續跳投命中，才在比賽還剩44.3秒時再度取得領先。

對此拉文表示，「我們在比賽做得很好，充滿著自信，我認為每個隊友都該被稱讚，這是一場不錯的勝利。」

本場比賽德羅展拿到全隊最高的28分6籃板5助攻，拉文22分5籃板5助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）20分7籃板。

老鷹的部分，楊恩（Trae Young）攻下34分，墨瑞（Dejounte Murray）15分10助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）18分11籃板。