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NBA／勇士慘敗30分結束客場6連戰 柯爾：糟糕的旅程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士慘敗籃網後以1勝5敗結束這次的客場之旅，總教練柯爾也搖頭嘆氣。 美聯社
勇士慘敗籃網後以1勝5敗結束這次的客場之旅，總教練柯爾也搖頭嘆氣。 美聯社

近期面臨客場6連戰的衛冕軍勇士，今天作客籃網主場卻吞下慘敗，在上半場就落後達到創紀錄的40分下，最終也以113：143不敵籃網，以1勝5敗結束這次的客場之旅，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也直言這確實是一次糟糕的客場之旅。

在近期主力陣容出現傷兵潮的情況下，勇士在過去5場客場比賽僅對暴龍拿下1勝，今天作客籃網主場更是在開賽打得荒腔走板，首節僅拿下17分，上半場打完已經以51：91落後籃網達到40分，創下衛冕軍在半場的最大落後分差，而籃網上半場拿下91分則是排名聯盟史上第3高。

對於球隊最終仍是以30分差距不敵籃網，以1勝5敗結束客場6連戰，勇士總教練柯爾說：「戰績說明了一切，這是一次糟糕的客場之旅，現在我們15勝18敗，是一支低於5成勝率的球隊，我們必須要找到一種方式來扭轉局面。」

談到球隊上半場的糟糕表現與這次的客場之旅，格林（Draymond Green）坦言上半場的分差確實讓他們感到驚訝，對於球隊近況他則說：「你必須要理解我們現在的狀況，但不需要過度反應，話雖然這麼說，但你必須始終打出正確的比賽內容，只要你犯的錯誤與努力無關，就是可以被接受的，我們需要清楚明白現在所處的位置。」

在球隊多名主力缺陣的情況下，勇士今天以威斯曼（James Wiseman）攻下30分表現最佳，至於波爾（Jordan Poole）全場出手17次僅命中4球，表現遠不如預期，柯爾說：「他打得愈簡單，投籃就會愈容易，這聽起來有點自相矛盾，但在過去的幾場比賽中，這對於我們來說一直是個問題，在最近幾個夜晚他有點太過努力了。」

Jordan Poole Steve Kerr Draymond Green

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