NBA／生涯新高52分擊退尼克 暴龍席亞康：這座球場很特別

賽前取得8連勝的尼克，在主場迎戰吞下6連敗的暴龍。沒想到暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）表現大爆發，狂攻生涯新高的52分，帶領暴龍以113：106獲勝，中止最近的低潮，也斬斷尼克的連勝紀錄。

席亞康成為暴龍隊史第5位單場得分超過50分的球員，隊史最高得分紀錄是由隊友范弗利特（Fred VanVleet）創下的54分。

范弗利特賽後也開玩笑表示，「他（席亞康）知道我創下的紀錄，如果他想打破我的紀錄，還有一些事情要做。」

席亞康是現役第4位在尼克主場攻下超過50分的球員，他受訪時表示，「這很酷，我不是籃球歷史學家，甚至很晚才開始打球，但我知道這座球場有多特別，我認為更重要的是球隊能贏下比賽。」

暴龍原本在第4節領先11分，但被尼克打出17：5的攻勢逆轉分數，還好靠著席亞康和范弗利特的發揮，最後打出12：5的攻勢，贏下比賽。對此暴龍主帥諾斯（Nick Nurse），「這很困難，和我們最近的狀況沒什麼不同，我們原本可以在下半場打得更好。」

輸球的尼克，藍道（Julius Randle）和巴瑞特（RJ Barrett）都攻下30分，另外奎克利（Immanuel Quickley）也用高效率砍下20分，對於奎克利的表現，尼克主帥錫柏杜（Tom Thibodeau）表示，「我認為他打了一場穩定的比賽，從他投籃的方式，我們就知道結果，他總是毫不猶豫地出手。」