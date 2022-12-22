NBA／國王沙波尼斯大三元領軍 輕取三巨頭剩詹姆斯的湖人

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）皆因傷缺席本場作客國王的比賽，三巨頭只剩詹姆斯（LeBron James）孤軍奮戰，國王則靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）13分21籃板12助攻大三元領軍，以134：120擊退湖人。

首節湖人有好的開始，取得26：25的領先。第二節詹姆斯攻下13分，還秀出一條龍暴扣，不過國王本節手感加溫，以60.9%的命中率攻下41分，以66：58的領先優勢進入下半場。

第三節國王仍將湖人的防守視為虛設，再以60.7%的命中率狂攻40分，也以106：86進入末節。

第四節湖人球員加伯利耶（Wenyen Gabriel）對沙波尼斯（Domantas Sabonis）惡意犯規，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）還因抗議被加吹技術犯規，讓國王罰了3球，此後比賽的風向由國王繼續主導，終場以134：120收下勝利。

國王除了沙波尼斯外，菜鳥穆雷（Keegan Murray）攻下平生涯新高的23分，赫爾特（Kevin Huerter）26分5籃板，福克斯（De'Aaron Fox）22分6助攻。

湖人的部分詹姆斯拿到31分11助攻6籃板，布萊恩（Thomas Bryant）17分10籃板，華克（Lonnie Walker IV）19分，施羅德（Dennis Schroder）18分。