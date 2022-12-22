HBL／三人包夾守不住！蕭豫玟狂轟32分、24籃板

今年夏天入選U18亞青女籃最佳五人的淡水商工中鋒蕭豫玟，HBL最後一年再展現主宰力，今天面對忠明高中上場20分鐘就攻下32分、24籃板，助隊以103：59收下111學年HBL女甲預賽2連勝，朝史無前例4連霸再進一步。

184公分的蕭豫玟從高一就是淡商極力栽培的禁區長人，上學年單季14場HBL比賽，她有11場得分、籃板「雙10」，還有單場32籃板表現，今年預賽同樣無人能擋，昨天碰苗栗高商上場22分鐘就攻下35分、18籃板，今天效率同樣驚人。

愛將數據雖亮眼，淡商教頭陳美莉然喊「要改進」，「豫玟第一波進攻的把握率要再高，她都自己抓進攻籃板，隊友助攻都沒了。」

蕭豫玟今天24籃板有17個是進攻籃板，下半場一波進攻她「自投自搶」，單波攻勢就進帳4個進攻籃板，自己都不好意思說：「要第一波就進，進攻籃板重要，是隊友投不進去搶，不要自己投自己搶。」

連兩場都繳出高效率表現，蕭豫玟就算對手3人包夾仍難守，但陳美莉不打算讓愛將「刷數據」，她強調說：「紀錄不重要好嗎！其他孩子也要學習，不能進攻球都給豫玟，其他孩子也要承擔責任。」她更看重蕭豫玟籃板數，盼大將持續進步，早日進入成人國家隊繼續發光。