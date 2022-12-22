快訊

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

HBL／三人包夾守不住！蕭豫玟狂轟32分、24籃板

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
淡商當家中鋒蕭豫玟（右）連兩場繳出大號「雙10」。記者曾思儒／攝影
淡商當家中鋒蕭豫玟（右）連兩場繳出大號「雙10」。記者曾思儒／攝影

今年夏天入選U18亞青女籃最佳五人的淡水商工中鋒蕭豫玟，HBL最後一年再展現主宰力，今天面對忠明高中上場20分鐘就攻下32分、24籃板，助隊以103：59收下111學年HBL女甲預賽2連勝，朝史無前例4連霸再進一步。

184公分的蕭豫玟從高一就是淡商極力栽培的禁區長人，上學年單季14場HBL比賽，她有11場得分、籃板「雙10」，還有單場32籃板表現，今年預賽同樣無人能擋，昨天碰苗栗高商上場22分鐘就攻下35分、18籃板，今天效率同樣驚人。

愛將數據雖亮眼，淡商教頭陳美莉然喊「要改進」，「豫玟第一波進攻的把握率要再高，她都自己抓進攻籃板，隊友助攻都沒了。」

蕭豫玟今天24籃板有17個是進攻籃板，下半場一波進攻她「自投自搶」，單波攻勢就進帳4個進攻籃板，自己都不好意思說：「要第一波就進，進攻籃板重要，是隊友投不進去搶，不要自己投自己搶。」

連兩場都繳出高效率表現，蕭豫玟就算對手3人包夾仍難守，但陳美莉不打算讓愛將「刷數據」，她強調說：「紀錄不重要好嗎！其他孩子也要學習，不能進攻球都給豫玟，其他孩子也要承擔責任。」她更看重蕭豫玟籃板數，盼大將持續進步，早日進入成人國家隊繼續發光。

HBL女子組 HBL

延伸閱讀

HBL／國際賽洗禮進化！高苑中鋒目標全勝晉級

HBL／撞名棒球名投 光復林恩宇走自己的路

HBL／肩傷休5周 張聿嵐回歸繳「準大三元」

HBL／胡瓏貿當目標 松山黃上銘找回信心

相關新聞

HBL／三人包夾守不住！蕭豫玟狂轟32分、24籃板

今年夏天入選U18亞青女籃最佳五人的淡水商工中鋒蕭豫玟，HBL最後一年再展現主宰力，今天面對忠明高中上場20分鐘就攻下3...

HBL／國際賽洗禮進化！高苑中鋒目標全勝晉級

姊姊是前淡水商工完成連霸的大將郭虹廷，高苑工商三年級中鋒郭俊言今年夏天經過U18亞青賽洗禮，111學年HBL成球隊禁區「...

HBL／撞名棒球名投 光復林恩宇走自己的路

名字和棒球名投「小雞」林恩宇一模一樣，留有泰雅族血液的林恩宇卻是HBL男甲級衛冕軍光復高中積極培養的後場指揮官，今天11...

HBL／肩傷休5周 張聿嵐回歸繳「準大三元」

今年暑假四處征戰，陽明高中張聿嵐兩度打下世青賽資格，卻也賠上左肩，結束一系列國際賽征戰後整整休息5周，不過今天111學年...

HBL／胡瓏貿當目標 松山黃上銘找回信心

揮別預賽24投僅4中低潮，松山高中三年級前鋒黃上銘今天111學年HBL男甲級複賽首戰10投6中，單場14分就超過預賽3戰...

HBL／球衣不印姓名 忠明教頭：球員夢想自己爭取

身為中部少數的HBL女甲隊伍，忠明高中相隔4年重返預賽，女教頭柳內惠茹今天率隊打完預賽首戰後有感而發說，心情複雜，連自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。