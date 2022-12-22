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NBA／溜馬首節打爆塞爾蒂克 泰托姆狂飆41分仍無力回天

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)狂飆41分仍無力回天。 路透社
泰托姆(左)狂飆41分仍無力回天。 路透社

東區第2的塞爾蒂克今日在主場迎戰溜馬，沒想到上半場就被打爆，甚至曾一度落後高達31分，雖然下半場在泰托姆（Jayson Tatum）的帶領下，開啟瘋狂追分模式，但終場仍以112：117不敵溜馬，苦吞近期的3連敗。

塞爾蒂克近6戰只贏1場，目前落後東區龍頭公鹿半場勝差，領先第3的騎士也只有半場。贏球的溜馬，戰績重返5成，與熱火和老鷹並列東區第7。

作客的溜馬在首節就來勢洶洶，首節一度打出26：2的瘋狂攻勢，將塞爾蒂克打爆，第二節塞爾蒂克一度落後31分，也讓主場球迷發出噓聲。溜馬帶著71：43的領先進入下半場。

下半場塞爾蒂克展開絕地大反攻，在泰托姆單節15分的帶領下，狂攻42分，將分差縮小到15分。末節泰托姆連得7分，終於將分差縮小為個位數。

不過溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連續射進兩記三分球，加上1次助攻，徹底澆熄反攻氣焰，終場溜馬就以117：112收下勝利。

哈利伯頓拿下全隊最高的33分、8助攻，射手奈史密斯（Aaron Nesmith）攻下15分，板凳出發的杜阿爾特（Chris Duarte）也拿到14分。

塞爾蒂克的部分，泰托姆攻下全場最高的41分，布朗（Jaylen Brown）19分10籃板，布羅格登（Malcolm Brogdon）18分7助攻。

溜馬 塞爾蒂克 Jayson Tatum 哈利伯頓

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