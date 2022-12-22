聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／溜馬首節打爆塞爾蒂克 泰托姆狂飆41分仍無力回天
東區第2的塞爾蒂克今日在主場迎戰溜馬，沒想到上半場就被打爆，甚至曾一度落後高達31分，雖然下半場在泰托姆（Jayson Tatum）的帶領下，開啟瘋狂追分模式，但終場仍以112：117不敵溜馬，苦吞近期的3連敗。
塞爾蒂克近6戰只贏1場，目前落後東區龍頭公鹿半場勝差，領先第3的騎士也只有半場。贏球的溜馬，戰績重返5成，與熱火和老鷹並列東區第7。
作客的溜馬在首節就來勢洶洶，首節一度打出26：2的瘋狂攻勢，將塞爾蒂克打爆，第二節塞爾蒂克一度落後31分，也讓主場球迷發出噓聲。溜馬帶著71：43的領先進入下半場。
Celtics fans are booing. 😳— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年12月22日
pic.twitter.com/5HIN6KTgU0
下半場塞爾蒂克展開絕地大反攻，在泰托姆單節15分的帶領下，狂攻42分，將分差縮小到15分。末節泰托姆連得7分，終於將分差縮小為個位數。
不過溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連續射進兩記三分球，加上1次助攻，徹底澆熄反攻氣焰，終場溜馬就以117：112收下勝利。
哈利伯頓拿下全隊最高的33分、8助攻，射手奈史密斯（Aaron Nesmith）攻下15分，板凳出發的杜阿爾特（Chris Duarte）也拿到14分。
塞爾蒂克的部分，泰托姆攻下全場最高的41分，布朗（Jaylen Brown）19分10籃板，布羅格登（Malcolm Brogdon）18分7助攻。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言