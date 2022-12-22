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NBA／2023名人堂提名 波波維奇攜手帕克等4球星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺師徒檔波波維奇、帕克入圍2023年名人堂候選名單。 截圖自馬刺官方推特
馬刺師徒檔波波維奇、帕克入圍2023年名人堂候選名單。 截圖自馬刺官方推特

2023年籃球名人堂提名名單在今天揭曉，包括前馬刺師徒檔波波維奇（Gregg Popovich）、帕克（Tony Parker）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、韋德（Dwyane Wade）和加索（Pau Gasol）都出現在名單上，其中帕克也有望成為前馬刺「GDP連線」中，最後一位入選名人堂的球員。

2023年籃球名人堂將於明年8月登場，而近期也陸續揭曉候選名單，其中執教生涯手握5枚冠軍戒指的「黑衫軍」馬刺總教練波波維奇，就與昔日子弟兵帕克一同候選，兩人過去攜手為馬刺拿下了4座總冠軍，而過往同為馬刺核心的鄧肯（Tim Duncan）與吉諾布里（Manu Ginobili）在過去兩年已相繼入選名人堂。

除了馬刺師徒檔外，被認為是NBA史上最偉大國際球員的前獨行俠一哥諾維茨基和「西班牙鬥牛士」加索也出現在提名名單中，其中諾維茨基生涯14度入選明星賽，並在2011年帶領獨行俠在總冠軍賽擊敗熱火奪冠，加索則是在2009年、2010年在湖人完成二連霸。

談到有望入選籃球名人堂，諾維茨基說：「這是個令人難以置信的時刻，這將超越過去幾年一切對我的讚美，這是最終極的目標，希望能和歷史上最偉大的那些人一起被大家記得。」

至於生涯在熱火3度奪冠的「閃電俠」韋德，也有望在明年8月踏入名人堂，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也透露，如果屆時韋德能夠順利入選，儘管他可能將隨美國隊前往菲律賓參加世界盃，但他也準備告假回來參與韋德榮耀的一刻，「我已經等不及了，因為大家都很清楚韋德，他將會舉辦一場盛大的派對。」

此外，包括前活塞後衛、現任拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups），哈德威（Tim Hardaway）也有望獲得提名。

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