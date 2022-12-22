NBA／安戴托昆波狂砍45分淪空響 米契爾36分助騎士5連勝
東區龍頭公鹿與東區第3的騎士正面對決，結果騎士在首節就取得15分領先，儘管公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場拿到45分14籃板仍無力回天，終場騎士就以114：106收下勝利，拿到近期的5連勝，和公鹿僅剩1場勝差。
首節後段公鹿陷入超過5分鐘的得分乾旱期，騎士也趁機將分差拉開為15分。第二節公鹿的攻勢仍沒有太多進展，讓騎士持續擴大比分，帶著18分的領先優勢進入下半場。
第三節公鹿的火力終於復甦，但騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）單節獨拿15分，讓公鹿追不上比分，帶著16分的落後進入末節。
公鹿末節力求振作，在安戴托昆波肆虐禁區的帶領下，將比分追到個位數，不過騎士在米契爾的帶領下，穩扎穩打守住分差，終場以114：106擊敗公鹿。
米契爾攻下全隊最高的36分，葛蘭德（Darius Garland）也有23分進帳，艾倫（Jarrett Allen）則拿到19分8籃板。
公鹿除了安戴托昆波外，只有兩人得分達雙位數，分別是洛培茲（Brook Lopez）的14分、菜鳥比徹姆（MarJon Beauchamp）的11分。
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