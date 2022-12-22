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MLB／巨人對柯瑞亞體檢哪裡有疑慮？波拉斯透露端倪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
巨人與柯瑞亞合約卡關，原因在雙方對他的一個數十年舊傷看法不一。 美聯社
巨人與柯瑞亞合約卡關，原因在雙方對他的一個數十年舊傷看法不一。 美聯社

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的新球衣一夕之間變色，原本與巨人隊簽下13年3.5億美元合約，卻突然卡關，經紀人波拉斯（Scott Boras）立刻出手，改與大都會簽下12年3.15億美元合約，原因在雙方對柯瑞亞的一個數十年舊傷看法不一。

根據《The Athletic》報導，巨人隊對於柯瑞亞的體檢報告有疑慮，波拉斯表示，不能再等了，「我們有達成協議，給了他們執行合約的時限，他們表示還有些疑問，需要跟其他人、其他醫生好好討論。」

波拉斯也告訴巨人球團，已經給予對方合理的時間考慮，但這件事情必須有所進展，在時間限制下，如果對方不打算執行，「那我就會去跟其他球隊談」。

波拉斯也確實如此，在巨人隊未正式簽約下，改找上同樣對柯瑞亞有興趣的大都會隊，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）人在夏威夷，但與波拉斯聊了4、5個小時候決定簽約，只待體檢通過。

外界當然好奇柯瑞亞體檢出什麼狀況？波拉斯表示：「你們談論的是一位在大聯盟打了8個球季的球員，體檢報告裡的紀錄是存在數十年的事情，每支球隊都有權利去評估，關鍵是，我們交給他們（巨人隊）體檢報告後，他們還是想簽球員，也持續談判。」

巨人隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）則發表聲明指出，根據保密條款，球隊無法透露關於柯瑞亞的體檢報告內容，「但就如波拉斯已公開討論的，雙方對於柯瑞亞的體檢報告有不同看法，我們祝福柯瑞亞一切順利。」

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