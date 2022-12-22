NBA／尼克違規招募布朗森 聯盟決定剝奪2025年二輪選秀籤

尼克今年以4年1.04億美元簽下上季效力獨行俠的後衛布朗森（Jalen Brunson），不過也遭聯盟調查是否有違規招募行為，今日聯盟正式公布調查結果，尼克確實有違規行為，他們將失去2025年的第二輪選秀籤。

根據先前的報導，尼克高層上季就曾到獨行俠主場觀賽，加上尼克聘請布朗森父親擔任球隊助教，尼克總裁羅斯（Leon Rose）兒子也是布朗森經紀人，讓獨行俠高層不滿，而提出抗議。

NBA今日透過聲明指出，「尼克違反聯盟接觸自由球員的時間規定，決定剝奪他們2025年的第二輪選秀籤。」

尼克近期打出8連勝，其中布朗森的表現也相當出色。今日賽前，本季布朗森為尼克出賽31場，場均拿到20.8分、6.2助攻、1.2抄截，皆創生涯最高紀錄。