T1聯盟／不受缺陣風波影響 霍華德扮耶誕老人做公益

T1聯盟桃園永豐雲豹職籃隊於本月初為球星霍華德（Dwight Howard）舉辦慈善義賣餐會，霍華德將募得的善款其中一部分捐給天主教善牧社會福利基金會，今天他特別在耶誕節前扮成耶誕老人，帶著滿滿的物資及玩具，來到善牧基金會的培家中心服務據點，分送給受照顧的家庭及小孩，孩子們拿到耶誕禮物，喜悅之情溢於言表。

霍華德在上周日主場因腳部不適未上場比賽，為了要幫助球隊打完一整季比賽，每天持續加強肌力訓練，目前狀況持續恢復中。今天他抽空前往天主教善牧基金會培家中心，應單位事前所提出的需求，致贈包含衛生紙、食物等民生物資，並暖心發放家家酒廚具組合、七面益智敲敲樂、音樂字母學習桌等小朋友期待收到的玩具，寓教於樂更添意義。

霍華德親切將玩具送給孩子們，與孩子們的大小手掌形成溫馨對比，場面動人可愛。基金會執行長湯靜蓮說：「培家中心協助未滿20歲的小爸媽，透過專業團隊進行個案服務，提供專業諮詢與陪伴關懷，並協助解決生活危機及後續追蹤輔導服務，提升親職及照顧知能，讓每一個小爸媽都可以安心養育小孩並實現自己的夢想。」

天主教善牧基金會全台有45個服務據點，服務受暴婦幼、棄虐兒、未婚小媽媽、中輟生、原住民新住民家庭、人口販運被害人等婦幼對象。

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