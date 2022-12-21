快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

T1聯盟／不受缺陣風波影響 霍華德扮耶誕老人做公益

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
霍華德扮成耶誕老人前往善牧社會福利基金會做公益。圖／桃園永豐雲豹隊提供
霍華德扮成耶誕老人前往善牧社會福利基金會做公益。圖／桃園永豐雲豹隊提供

T1聯盟桃園永豐雲豹職籃隊於本月初為球星霍華德（Dwight Howard）舉辦慈善義賣餐會，霍華德將募得的善款其中一部分捐給天主教善牧社會福利基金會，今天他特別在耶誕節前扮成耶誕老人，帶著滿滿的物資及玩具，來到善牧基金會的培家中心服務據點，分送給受照顧的家庭及小孩，孩子們拿到耶誕禮物，喜悅之情溢於言表。

霍華德在上周日主場因腳部不適未上場比賽，為了要幫助球隊打完一整季比賽，每天持續加強肌力訓練，目前狀況持續恢復中。今天他抽空前往天主教善牧基金會培家中心，應單位事前所提出的需求，致贈包含衛生紙、食物等民生物資，並暖心發放家家酒廚具組合、七面益智敲敲樂、音樂字母學習桌等小朋友期待收到的玩具，寓教於樂更添意義。

霍華德親切將玩具送給孩子們，與孩子們的大小手掌形成溫馨對比，場面動人可愛。基金會執行長湯靜蓮說：「培家中心協助未滿20歲的小爸媽，透過專業團隊進行個案服務，提供專業諮詢與陪伴關懷，並協助解決生活危機及後續追蹤輔導服務，提升親職及照顧知能，讓每一個小爸媽都可以安心養育小孩並實現自己的夢想。」

天主教善牧基金會全台有45個服務據點，服務受暴婦幼、棄虐兒、未婚小媽媽、中輟生、原住民新住民家庭、人口販運被害人等婦幼對象。

延伸閱讀

T1聯盟／與226公分布拉肢體衝突 外媒形容魔獸變「小老弟」

T1聯盟／霍華德未上場遭球迷投訴 消保處回應了

T1聯盟／霍華德為缺賽親自發話 因我愛球迷所以要保護好自己

T1聯盟／為霍華德缺賽向球迷致歉 雲豹總經理蘇翊傑請辭負責

相關新聞

NBA／坦言不關注湖人潛在交易 詹姆斯：去問總管佩林卡

隨著戴維斯（Anthony Davis）再度進入傷兵名單，有關湖人是否應該盡速選擇進行交易的問題也成了外界關注的焦點。 在被問到這個問題是，詹姆斯（LeBron James）顯然不願正面回應，僅

NBA／戴維斯傷勢恐比預期嚴重 外媒曝可能缺席數個月

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）日前在對戰金塊的比賽中受傷，起初預計將休息1個月，但根據外媒最新消息，戴維斯的傷勢可能比預期的還更嚴重，恐怕需要休息更久的時間，甚至長達數個月。 《E

NBA／謹慎面對左肩問題 柯瑞：以前沒受過類似傷勢

因左肩傷勢影響，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進入了傷兵名單，儘管好消息是他不用進行手術治療，但為求謹慎起見，柯瑞預期至少也要休養1個月的時間，確認傷勢無礙後才會回到球場。 在勇

NBA／尼克痛宰勇士收8連勝 近30年第4佳表現

儘管靠著波爾（Jordan Poole）生涯得分新高在多倫多揚威，但勇士在作客麥迪遜廣場花園面對近況出色的尼克時，仍舊暴露了戰力嚴重不足的問題。 勇士從開賽一路遭到對手碾壓，整場比賽最多輸到38

T1聯盟／不受缺陣風波影響 霍華德扮耶誕老人做公益

T1聯盟桃園永豐雲豹職籃隊於本月初為球星霍華德（Dwight Howard）舉辦慈善義賣餐會，霍華德將募得的善款其中一部...

T1聯盟／雲豹補償出爐 18日入場球迷有望獲得魔獸球衣

T1聯盟桃園永豐雲豹在上周因「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在主場賽事未上場事件，引發當日進場球迷強烈反彈聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。