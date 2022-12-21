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T1聯盟／雲豹補償出爐 18日入場球迷有望獲得魔獸球衣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊補償回饋方案。圖／桃園永豐雲豹隊提供
雲豹隊補償回饋方案。圖／桃園永豐雲豹隊提供

T1聯盟桃園永豐雲豹在上周因「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在主場賽事未上場事件，引發當日進場球迷強烈反彈聲浪，在總經理蘇翊傑已於日前請辭負責後，今天雲豹球團也公布當日入場球迷補償方案。

雲豹球團聲明如下：

球團總經理蘇翊傑即日起卸下GM職務。

本隊從即刻開始，由執行長張建偉暫時負責相關運作，未來球隊實際運作將交由新任營運長負責。

另本隊虛心接受外界指教，誠心回饋補償機制，針對12月18日（日）入場的球迷朋友，補償回饋方案如下：

ㄧ、

桃園永豐雲豹線上商城的「擁豹專區」12月24日（六）起-1月1日（日）止，限時5折優惠。

二、

2023年的主場賽事，票價已經調整為特A 1500元，特B 980元，特C 300元。為回饋2022年12/18（日）購票進場之球迷， 1/10（二）起至2/28（二）於KKTIX系統憑「資格碼」進行換票，任選場次如下：

3/11、12、18、19、25、26、31 ; 4/2、4、8、9 合計共11場

1、Golden Seat贈送$5,000元商品現金券

2、原購買$5,212特S區，免費兌換特S區（一張可兌換2張）

3、原購買$2,180、$1,880特D、H區，免費兌換該區（一張可兌換2張）

4、原購買$680特A區，免費兌換$980特B區（一資格碼4張）

5、原購買$350特B區，免費兌換$980特B區（一資格碼2張）

6、原購買$100特Ｃ區，免費兌換$300特C區（一資格碼2張）

球團將向售票平台:KKTIX申請12/18的購買資訊，以簡訊發送「資格碼」給當日購票球迷，1支電話號碼（即發送1個資格碼）。

三、

承上，使用「資格碼」換票進場者，隨機加贈（金、銀）紀念幣一枚，凡獲得金幣者，可兌換主場限定「Dwight Howard 球員版球衣」乙件，金幣限量12枚。

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