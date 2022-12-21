NBA／戴維斯傷勢恐比預期嚴重 外媒曝可能缺席數個月
湖人球星戴維斯（Anthony Davis）日前在對戰金塊的比賽中受傷，起初預計將休息1個月，但根據外媒最新消息，戴維斯的傷勢可能比預期的還更嚴重，恐怕需要休息更久的時間，甚至長達數個月。
《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在廣播節目上透露，「湖人仍不確定戴維斯的傷病有多嚴重，這可能不是單純的腳踝扭傷，有可能是骨折。最壞的情況可能像雷霆選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）的傷勢一樣，導致整季報銷。」
《Bally Sports》記者羅賓森（Brandon Scoop B Robinson）也指出，「湖人內部人士向他透露，戴維斯的腳傷會缺席超過1個月，甚至內部有些人擔心會缺陣2到3個月。」
目前湖人還沒正式對外公布戴維斯傷勢的最新消息，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）稍早被問及戴維斯的傷勢時只表示：「讓我們拭目以待。」
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