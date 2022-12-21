NBA／約柯奇再度放送大三元 金塊主場痛擊灰熊

前一場面對黃蜂完成史詩級大三元演出的約柯奇（Nikola Jokic），今天主場迎戰灰熊又繳出13分13籃板13助攻的全能表現，本季累積6次大三元，追平唐西奇（Luka Doncic）並列聯盟首位，生涯則是累積82次。

在約柯奇的帶領之下，金塊整場比賽一路領先，攻守表現完全壓制灰熊，最多曾領先達23分。終場，金塊就以105比91輕取對手，贏得最近6場比賽中的第5勝。

雖然穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）兩名主力並未上陣，但金塊仍展現深厚的團隊戰力，頂替先發的球員也都得分達雙位數。

葛登（Aaron Gordon）拿到全隊最高24分，外加7藍板4助攻2抄截，布朗（Bruce Brown）16分5籃板4助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）12分7籃板，新秀布勞恩（Christian Braun）則有13分進帳

相較於金塊的均衡攻勢，灰熊得分幾乎集中在莫蘭特身上。他這場比賽26投12中，攻下35分10助攻，本季首度「35-10」的表現，不過也發生多達7次失誤。灰熊日前拉出一波7連勝，近期在客場連吞2敗。

This Joker pass.



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Nuggets lead 30-14 on TNT. pic.twitter.com/hFCYisWFz4 — NBA (@NBA) December 21, 2022

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