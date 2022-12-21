NBA／挑戰聯盟紀錄 馬刺戰勇士門票賣破45000張

儘管馬刺戰績在聯盟處於後段班，衛冕冠軍勇士開季以來也是走得跌跌撞撞，不過在台灣時間2023年1月14日勇士作客聖安東尼奧的這場比賽，其門票銷售已經超過45000張，有望挑戰紀錄。
報導指出，馬刺當天將在主場開放65000個座位，目標瞄準NBA單一比賽的最多上座人數紀錄。
NBA歷史一場比賽最多上座人數的紀錄是62046個，出現在1998年老鷹主場對公牛的比賽，當時球迷可說是為了爭睹「最後之舞」的喬丹（Michael Jordan）與芝加哥公牛。
因左肩傷勢影響，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進入了傷兵名單，儘管好消息是他不用進行手術治療，但為求謹慎起見，柯瑞預期至少也要休養1個月的時間，確認傷勢無礙後才會回到球場。
在勇
隨著戴維斯（Anthony Davis）再度進入傷兵名單，有關湖人是否應該盡速選擇進行交易的問題也成了外界關注的焦點。
在被問到這個問題是，詹姆斯（LeBron James）顯然不願正面回應，僅
儘管靠著波爾（Jordan Poole）生涯得分新高在多倫多揚威，但勇士在作客麥迪遜廣場花園面對近況出色的尼克時，仍舊暴露了戰力嚴重不足的問題。
勇士從開賽一路遭到對手碾壓，整場比賽最多輸到38
儘管馬刺戰績在聯盟處於後段班，衛冕冠軍勇士開季以來也是走得跌跌撞撞，不過在台灣時間2023年1月14日勇士作客聖安東尼奧的這場比賽，其門票銷售已經超過45000張，有望挑戰紀錄。
報導指出，馬刺
近期10連敗的巫師今日作客太陽主場，在第三節一度取得17分領先，但被太陽在末節前段反超比分，所幸最後關頭靠著比爾（Bradley Beal）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）兩人的發揮，再將比數反超回來
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，在最近這一段時間，拉文（Zach LaVine）與公牛內部的分歧似乎愈加明顯，消息也指出拉文與球隊之間感覺存在著
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