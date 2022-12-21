NBA／挑戰聯盟紀錄 馬刺戰勇士門票賣破45000張

儘管馬刺戰績在聯盟處於後段班，衛冕冠軍勇士開季以來也是走得跌跌撞撞，不過在台灣時間2023年1月14日勇士作客聖安東尼奧的這場比賽，其門票銷售已經超過45000張，有望挑戰紀錄。

報導指出，馬刺當天將在主場開放65000個座位，目標瞄準NBA單一比賽的最多上座人數紀錄。

NBA歷史一場比賽最多上座人數的紀錄是62046個，出現在1998年老鷹主場對公牛的比賽，當時球迷可說是為了爭睹「最後之舞」的喬丹（Michael Jordan）與芝加哥公牛。

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