NBA／坦言不關注湖人潛在交易 詹姆斯：去問總管佩林卡

隨著戴維斯（Anthony Davis）再度進入傷兵名單，有關湖人是否應該盡速選擇進行交易的問題也成了外界關注的焦點。

在被問到這個問題是，詹姆斯（LeBron James）顯然不願正面回應，僅表示這並非他所關注的重點。「這個問題不該問我，我也不知道。我就是上場比賽，現身球場讓我的身體為比賽做好準備。我是來打球的，不是管理階層。我只專注於比賽本身，盡全力去贏得比賽，尤其是我在場上的時候。」詹姆斯說。

針對媒體的疑問，詹姆斯其實也給他們一個建議。「你們可以去問看看佩林卡（Rob Pelinka）。」

在先前公佈的消息中，戴維斯預估是要缺席至少1個月的時間，但何時能夠歸隊卻沒有明確的時間表，傷勢情況顯得未知數。

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