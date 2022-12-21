NBA／謹慎面對左肩問題 柯瑞：以前沒受過類似傷勢

因左肩傷勢影響，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進入了傷兵名單，儘管好消息是他不用進行手術治療，但為求謹慎起見，柯瑞預期至少也要休養1個月的時間，確認傷勢無礙後才會回到球場。

在勇士作客紐約慘敗的現場，柯瑞場邊接受採訪時也談到了自己的傷勢情況。

「我以前沒有受過這類的傷，一切都需要再觀察。我還處於恢復過程的初期，目前距離重新拾起籃球還很遠，可能還需要數週時間。以時程來看，我認為是需要等到新年以後了。」柯瑞說。

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