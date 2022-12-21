NBA／謹慎面對左肩問題 柯瑞：以前沒受過類似傷勢

因左肩傷勢影響，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進入了傷兵名單，儘管好消息是他不用進行手術治療，但為求謹慎起見，柯瑞預期至少也要休養1個月的時間，確認傷勢無礙後才會回到球場。
在勇士作客紐約慘敗的現場，柯瑞場邊接受採訪時也談到了自己的傷勢情況。
「我以前沒有受過這類的傷，一切都需要再觀察。我還處於恢復過程的初期，目前距離重新拾起籃球還很遠，可能還需要數週時間。以時程來看，我認為是需要等到新年以後了。」柯瑞說。
因左肩傷勢影響，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進入了傷兵名單，儘管好消息是他不用進行手術治療，但為求謹慎起見，柯瑞預期至少也要休養1個月的時間，確認傷勢無礙後才會回到球場。
在勇
儘管靠著波爾（Jordan Poole）生涯得分新高在多倫多揚威，但勇士在作客麥迪遜廣場花園面對近況出色的尼克時，仍舊暴露了戰力嚴重不足的問題。
勇士從開賽一路遭到對手碾壓，整場比賽最多輸到38
公牛今年戰績不佳，球星拉文（Zach LaVine）上個月才傳出與教練發生爭執，根據最新消息指出，最近又和隊友出現嫌隙，傳出已有多名球員對他表示不滿。
根據公牛記者考莉（Joe Cowley）的
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，在最近這一段時間，拉文（Zach LaVine）與公牛內部的分歧似乎愈加明顯，消息也指出拉文與球隊之間感覺存在著
賽前傳出隊內氣氛不佳的公牛，今日作客熱火主場，靠著對方多名球員缺陣以及三劍客的出色發揮，終場以113：103擊敗熱火，中止近期的4連敗。
公牛上一場比賽被灰狼狂攻150分，本場比賽先從防守做起，
爵士今日作客活塞主場，靠著主力前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）大殺四方狂攻38分，終場以126：111擊敗活塞，終止最近的2連敗，也以18勝16敗的戰績超越灰狼，重回西區第8，輸球的活塞則
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