NBA／公牛傳內部矛盾擴大 拉文：努力修正航路

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，在最近這一段時間，拉文（Zach LaVine）與公牛內部的分歧似乎愈加明顯，消息也指出拉文與球隊之間感覺存在著脫節情況，球隊也舉行多次內部會議，試圖解決問題。

另一方面，德羅展（DeMar DeRozan）和拉文之間一直都維持彼此尊重的穩定關係，他也不只一次和拉文進行會面。然而球隊整體形勢和開季以來的低迷戰績，都讓整個內部矛盾出現負面發展，甚至是被放大。

今年休賽季，拉文和公牛隊達成一份為期5年總價高達2.15億美元的頂級續約協議。本季至今，拉文場均可以得到21.8分4.4籃板4.1助攻1.2抄截。消息人士認為，這份頂級合約某種程度也是目前球隊內部出現不安聲浪的原因之一。

面對風雨欲來的諸多揣測和質疑，拉文在接受採訪時亦坦言：「當人們在試圖弄清楚我們能做些什麼來幫助糾正這條船的航向時，都會存在一定程度的沮喪。我認為，我們都試圖把責任放在彼此身上，以糾正這條船。這不是靠一個人就能搞定，這需要我們所有人齊心協力。」

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