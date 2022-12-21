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NBA／尼克痛宰勇士收8連勝 近30年第4佳表現

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克風光8連勝。 法新社
尼克風光8連勝。 法新社

儘管靠著波爾（Jordan Poole）生涯得分新高在多倫多揚威，但勇士在作客麥迪遜廣場花園面對近況出色的尼克時，仍舊暴露了戰力嚴重不足的問題。

勇士從開賽一路遭到對手碾壓，整場比賽最多輸到38分，早早就分出了勝負。最終，尼克靠著6人得分雙位數的強勢火力，以132比94痛宰衛冕軍，取得目前全聯盟最佳的8連勝。根據統計，這也是尼克近30年來的第4長連勝表現。

布朗森（Jalen Brunson）拿下21分5助攻3籃板，藍道（Julius Randle）15分12藍板5助攻，巴瑞特（RJ Barrett）18分5助攻3藍板；替補的奎克利（Immanuel Quickley）獲得全隊最高22分，葛萊姆斯（Quentin Grimes）則有19分進帳。

尼克團隊命中率達51.7%，並且砍進17記三分球，這是球隊本季第5次單場至少拿到130分，期間戰績4勝1敗。

勇士前三節打完已經落後19分之多，第四節更是一瀉千里，單節只得到13分，雙方比分差距愈拉愈開。

波爾得到全隊最高26分，湯普森（Klay Thompson）12投5中僅得11分，庫明加（Jonathan Kuminga）13分4藍板4助攻；穆迪（Moses Moody）和傑若米（Ty Jerome）也各拿11分。

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