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NBA／佛西維奇繳本季代表作 公牛撲滅熱火止4連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛中鋒佛西維奇(中)繳出本季代表作，帶隊取勝。 美聯社
公牛中鋒佛西維奇(中)繳出本季代表作，帶隊取勝。 美聯社

賽前傳出隊內氣氛不佳的公牛，今日作客熱火主場，靠著對方多名球員缺陣以及三劍客的出色發揮，終場以113：103擊敗熱火，中止近期的4連敗。

公牛上一場比賽被灰狼狂攻150分，本場比賽先從防守做起，在首節最後3分鐘只讓熱火拿下2分，成功將分差拉開至10分。可惜這樣的防守並沒有延續，第二節開始，熱火打出8：0的攻勢，本節熱火拿到36分，反而以5分領先進入下半場。

第三節公牛力求振作，在本節還剩9分鐘左右時打出14：0的攻勢，一口氣反超比分。這次他們沒有再度鬆懈，持續將分差擴大，一路領先，終場就以113：103擊退熱火。

公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）是本場表現最出色的球員，他攻下本季新高的29分，還有12籃板。德羅展（DeMar DeRozan）有24分5助攻5籃板的表現，拉文（Zach LaVine）21分7助攻6籃板。

熱火今日含巴特勒（Jimmy Butler）在內多名球員缺陣，導致輪換捉襟見肘。阿德巴約（Bam Adebayo）攻下27分12籃板6助攻，赫洛（Tyler Herro）19分7助攻，頂替先發的小將海史密斯（Haywood Highsmith）也有18分進帳。

公牛 熱火 Nikola Vucevic DeMar DeRozan Zach LaVine

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