NBA／馬卡南38分平生涯紀錄 助爵士輕取爐主活塞

爵士今日作客活塞主場，靠著主力前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）大殺四方狂攻38分，終場以126：111擊敗活塞，終止最近的2連敗，也以18勝16敗的戰績超越灰狼，重回西區第8，輸球的活塞則以8勝24敗，再度獨居東區爐主。

馬卡南在首節就火力全開攻下16分，幫助爵士取得7分領先。不過第二節活塞靠著菜鳥艾維（Jaden Ivey）13分的帶領下，將分差拉近成1分，進入下半場。

第三節爵士靠著馬卡南和克拉克森（Jordan Clarkson）輪流發揮，慢慢地將比數拉開為10分差距。末節馬卡南與替補球員們直接將比分拉開，克拉克森與康利（Mike Conley）甚至一分鐘都沒打，終場活塞就以126：111擊敗活塞。

馬卡南攻下平生涯紀錄的38分，克拉克森21分6助攻，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）18分13籃板6助攻，板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）也貢獻17分。

活塞雖然輸球，但重點培養的年輕球員都繳出漂亮的數據，艾維攻下生涯新高的30分，菜鳥長人杜倫（Jalen Duren）也攻下15分14籃板。

Lauri Markkanen knocked down a career-high 9 threes on his way to 38 POINTS.



He's shooting 56% from three over his last 9 games🔥 pic.twitter.com/W8nElr1z3v — Ballislife.com (@Ballislife) December 21, 2022

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