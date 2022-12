NBA／馬卡南38分平生涯紀錄 助爵士輕取爐主活塞

爵士今日作客活塞主場,靠著主力前鋒馬卡南(Lauri Markkanen)大殺四方狂攻38分,終場以126:111擊敗活塞,終止最近的2連敗,也以18勝16敗的戰績超越灰狼,重回西區第8,輸球的活塞則以8勝24敗,再度獨居東區爐主。

馬卡南在首節就火力全開攻下16分,幫助爵士取得7分領先。不過第二節活塞靠著菜鳥艾維(Jaden Ivey)13分的帶領下,將分差拉近成1分,進入下半場。

第三節爵士靠著馬卡南和克拉克森(Jordan Clarkson)輪流發揮,慢慢地將比數拉開為10分差距。末節馬卡南與替補球員們直接將比分拉開,克拉克森與康利(Mike Conley)甚至一分鐘都沒打,終場活塞就以126:111擊敗活塞。

馬卡南攻下平生涯紀錄的38分,克拉克森21分6助攻,前鋒范德比爾特(Jarred Vanderbilt)18分13籃板6助攻,板凳暴徒畢斯利(Malik Beasley)也貢獻17分。

活塞雖然輸球,但重點培養的年輕球員都繳出漂亮的數據,艾維攻下生涯新高的30分,菜鳥長人杜倫(Jalen Duren)也攻下15分14籃板。

Lauri Markkanen knocked down a career-high 9 threes on his way to 38 POINTS.



He's shooting 56% from three over his last 9 games🔥 pic.twitter.com/W8nElr1z3v