NBA／傳拉文與隊友發生爭執 外媒稱已是湖人球員

公牛今年戰績不佳，球星拉文（Zach LaVine）上個月才傳出與教練發生爭執，根據最新消息指出，最近又和隊友出現嫌隙，傳出已有多名球員對他表示不滿。

根據公牛記者考莉（Joe Cowley）的報導，拉文和隊友在上場比賽中場休息時，發生激烈爭吵，引起教練團的關注，比賽結束時又發生一次激烈的爭吵，事情越演越烈。

拉文（Zach LaVine）去年加入湖人球星詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）的經紀團隊，隨著公牛今年戰績不佳，拉文等球員也出現在交易流言中，其中拉文最常被和湖人連結在一起。

目前拉文和湖人已經成為網路熱門關鍵字，湖人隨隊記者費根（Harrison Faigen）也發文稱：「拉文，你是一名湖人球員。」

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