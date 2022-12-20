PLG／鋼鐵人外援2分鐘就傷退 國王逆轉續坐龍頭
PLG「爐主」高雄17直播鋼鐵人今天差點演出扳倒龍頭戲碼，但洋將鐵米開賽2分鐘不到就成傷兵，儘管首節握有兩位數領先也沒能把握，第二節和第三節得分都不到20分，遭排名首位的新北國王逆轉，以100：89帶走勝利
鐵米第一節10分44秒外線出手，球雖破網但落地踩到牧倫斯，腳踝「翻船」，雖繼續在場上並完成「4分打」，但9分54秒仍退場。雖少了重要得分點，鋼鐵人在王柏智、藍少甫和鑀倫發揮下，領先一度到兩位數，首節打完也握有35：28優勢，但第二節僅拿13分，反遭國王以54：48逆轉。
國王第三節再打出7：0攻勢，鋼鐵人靠新加入的孫思堯打進才終於取分，但這2分也是鋼鐵人前6分鐘唯一進球。孫思堯5分31秒再單打得手，但李愷諺回頭馬上飆進外線，國王單節再打出25：12攻勢，三節打完領先擴大到79：60。
第四節鋼鐵人外線手感回溫，陳又瑋2顆外線加上王柏智外線2投都把握，鋼鐵人一度追到88：96，但追分時刻接連發生失誤，呂政儒最後1分半罰球也沒把握，最終鋼鐵人還是以89：100敗陣，開季10戰勝場數仍停在1。
國王收下勝利後，7勝3敗續居聯盟龍頭，攻下全隊最高16分的簡祐哲說：「教練團一直給我很大信心，上場就做好投籃和防守。」國王本周面臨3戰考驗，簡祐哲提到，密集賽程「需要大家力量」，國王每位成員都扮演重要角色。
國王今天5人得分兩位數，除簡祐哲三分球6投3中攻進全隊最高分，外援奧帝和牧倫斯各15分；鋼鐵人以外援鑀倫23、11籃板最佳，王柏智三分球8投5中攻下16分是本土最佳。
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