快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／榮登拓荒者隊史得分王 里拉德：成就引以為傲

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德躍升拓荒者隊史得分王。 美聯社
里拉德躍升拓荒者隊史得分王。 美聯社

儘管鎂光燈被上演絕殺的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）完全奪走，但拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）在這場比賽也寫下重要里程碑，正式超越崔斯勒（Clyde Drexler），成為隊史得分王。

崔斯勒生涯為拓荒者出賽867場，累積得到18040分；里拉德加上今天出賽，則是他生涯第730場出賽，總得分來到18048分。里拉德是在第三節剩下1分33秒透過罰球超越崔斯勒紀錄，現場見證歷史的雷霆球迷也起身鼓掌致意。

「能登上球隊得分榜榜首的感覺很棒。那一直是我的一個目標。在排行榜上有那麼多的偉大球員，承載著我們球隊的歷史，對我而言是一項值得自豪的成就。」里拉德說。

對里拉德來說，突破這項紀錄只是時間問題，也因此他也表示：「即便是在今天的比賽中，我也沒有把注意放在破紀錄方面。打這場比賽是為了贏球。我知道這遲早會發生的。」

遺憾的是，里拉德的紀錄之夜卻被亞歷山大的絕殺球帶走了一切。不過里拉德不以為意。「如果破紀錄之餘還能贏得比賽當然是最好，但眾所皆知，里程碑的過程本身就伴隨著無數的勝利和失敗建構而成，能夠達此成就，我感到非常榮幸，也很驕傲。我也要感謝過去那些和我並肩作戰的球員。」

對於亞歷山大的絕殺秀，里拉德也不吝稱讚。「他的表現讓人留下深刻印象，他已經展現屬於自己的風格，成為一名優秀的球員。我還記得當年我是如何去成為球隊領袖，拚盡努力主動去爭取。如今我也看見亞歷山大進入了那種狀態，他向世人展現出他的能力。」

相關新聞

NBA／榮登拓荒者隊史得分王 里拉德：成就引以為傲

儘管鎂光燈被上演絕殺的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）完全奪走，但拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）在這場比賽也寫下重要里程碑，正式超越崔斯勒（Clyde

NBA／瞄準下季重生 活塞申明波格丹諾維奇非賣品

近期活塞射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）成了交易傳聞的熱門人選，包括湖人在內等不少球隊都有意追求。不過根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，活塞已經通知各隊，將不會交易波

NBA／紐約雙雄同時期至少6連勝 46年以來首見

隨著奧蘭多魔術在今天結束6連勝之旅，近期東區表現最神勇的球隊就屬紐約雙雄籃網和尼克了。 籃網在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）相互輝映之下，球隊戰力逐漸上軌道

NBA／小鮑爾第四節爆發 黃蜂退國王中止8連敗

受到接連的傷勢影響，小鮑爾（LaMelo Ball）本季至今只出賽了6場比賽，黃蜂戰績也因此跌落谷底。 不過在今天作客沙加緬度的比賽中，小鮑爾總算是找回昔日丰采，整場比賽攻下23分12助攻5籃板

NBA／遭驅逐出場終結難得紀錄 唐西奇：令人感到震驚

愛德華（Anthony Edwards）繳出27分13籃板9助攻的準大三元表現，搭配里德（Naz Reid）頂替先發也有27分13籃板的貢獻，灰狼在前三節打完取得20分領先巨大優勢，最終以116比10

NBA／湖人三巨頭缺陣 保羅領軍太陽對戰湖人6連勝

湖人三巨頭在今天作客鳳凰城的比賽中全都因各自傷勢缺席，布克（Devin Booker）同樣也因右腹股溝酸痛不克出賽，少了多名球星壓陣，保羅（Chris Paul）飆出賽季新高28分，外加8助攻4籃板，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。