NBA／瞄準下季重生 活塞申明波格丹諾維奇非賣品
近期活塞射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）成了交易傳聞的熱門人選，包括湖人在內等不少球隊都有意追求。不過根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，活塞已經通知各隊，將不會交易波格丹諾維奇。
史坦透露，活塞希望保留這名經驗豐富的得分好手，藉以協助來年傷癒回歸的康寧漢（Cade Cunningham）和陣中一干年輕小將，在下個賽季增添衝擊季後賽的機會。
活塞在休賽季引進波格丹諾維奇之後，很快就和他達成兩年3910萬美元的續約協議。其中他在下個賽季是2000萬美元的保障合約，2024-25年賽季只有200萬美元是部分保障。
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