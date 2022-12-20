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NBA／紐約雙雄同時期至少6連勝 46年以來首見
隨著奧蘭多魔術在今天結束6連勝之旅，近期東區表現最神勇的球隊就屬紐約雙雄籃網和尼克了。
籃網在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）相互輝映之下，球隊戰力逐漸上軌道，從11月26日至今，籃網在11場比賽中只輸掉1場，近期更是一波6連勝，排名提升至東區第4。
另一方面，尼克三劍客藍道（Julius Randle）、布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）也隱然成形，3人在這段期間展現強勢攻擊力，同樣帶動球隊持續攻城掠地，一波7連勝讓尼克衝回東區前6強。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，這是籃網自1976-77年賽季加入NBA以來，尼克和籃網首度在賽季同一時期各自處於至少6連勝的狀態。
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