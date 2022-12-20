快訊

便宜日圓沒了？台銀現金匯價升回0.23字頭、創7個月新高價

獨／曾因貪汙遭判刑停職 竹市首屆市長給高虹安「這忠告」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／小鮑爾第四節爆發 黃蜂退國王中止8連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小鮑爾助攻賽季新高。 路透社
小鮑爾助攻賽季新高。 路透社

受到接連的傷勢影響，小鮑爾（LaMelo Ball）本季至今只出賽了6場比賽，黃蜂戰績也因此跌落谷底。

不過在今天作客沙加緬度的比賽中，小鮑爾總算是找回昔日丰采，整場比賽攻下23分12助攻5籃板，其中16分出現在第四節，助攻數也寫下賽季新高，幫助黃蜂以125比119擊退國王，結束近期的8連敗。

烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）此役拿下全隊最高31分，外加9籃板；海瓦德（Gordon Hayward）19分5籃板，普拉里（Mason Plumlee）15分4籃板3助攻3阻攻；替補的理查茲（Nick Richards）完成14分11籃板雙十演出，馬勒登（Theo Maledon）12分7籃板3助攻。

轟進37分的福克斯（De'Aaron Fox），其中第四節也獨拿17分，不過球隊在投籃命中率明顯不如黃蜂情況下，只能一路苦追，並在剩下1分24秒追至僅差2分。不過海瓦德馬上回敬一球，烏布瑞兩罰得手，國王追分仍舊功虧一簣。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）持續有強勢表現，全場19投12中，狂飆28分23籃板7助攻，本季第3次完成雙20表現；巴恩斯Harrison Barnes）和穆雷（Keegun Murray）各得到11分。

相關新聞

NBA／遭驅逐出場終結難得紀錄 唐西奇：令人感到震驚

愛德華（Anthony Edwards）繳出27分13籃板9助攻的準大三元表現，搭配里德（Naz Reid）頂替先發也有27分13籃板的貢獻，灰狼在前三節打完取得20分領先巨大優勢，最終以116比10

NBA／亞歷山大上演絕殺跳投 率雷霆氣走拓荒者

本季表現宛如全明星等級的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在對拓荒者比賽中獨拿35分，更重要的是他在最後3.2秒操刀最後一擊，在底線晃過對手直接一記跳投演出驚天絕殺秀

NBA／避免左肩傷復發 外媒建議柯瑞不宜貿然復出

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露了柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢顯然無須動手術，但為求謹慎起見，他大約會缺席1個月的時間。原因是如

NBA／安戴托昆波42分聯手洛培茲 公鹿賞鵜鶘4連敗

東西區兩大體能怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和威廉森（Zion Williamson）正面對決，但後者表現明顯落於下風，公鹿靠著安戴托昆波狂砍42分10籃板，搭配洛培茲（

NBA／紐約雙雄同時期至少6連勝 46年以來首見

隨著奧蘭多魔術在今天結束6連勝之旅，近期東區表現最神勇的球隊就屬紐約雙雄籃網和尼克了。 籃網在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）相互輝映之下，球隊戰力逐漸上軌道

NBA／小鮑爾第四節爆發 黃蜂退國王中止8連敗

受到接連的傷勢影響，小鮑爾（LaMelo Ball）本季至今只出賽了6場比賽，黃蜂戰績也因此跌落谷底。 不過在今天作客沙加緬度的比賽中，小鮑爾總算是找回昔日丰采，整場比賽攻下23分12助攻5籃板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。