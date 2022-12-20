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NBA／小鮑爾第四節爆發 黃蜂退國王中止8連敗
受到接連的傷勢影響，小鮑爾（LaMelo Ball）本季至今只出賽了6場比賽，黃蜂戰績也因此跌落谷底。
不過在今天作客沙加緬度的比賽中，小鮑爾總算是找回昔日丰采，整場比賽攻下23分12助攻5籃板，其中16分出現在第四節，助攻數也寫下賽季新高，幫助黃蜂以125比119擊退國王，結束近期的8連敗。
LaMelo Ball 4th period masterclass pic.twitter.com/i6ZVENFLVL— Brett Usher (@UsherNBA) December 20, 2022
烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）此役拿下全隊最高31分，外加9籃板；海瓦德（Gordon Hayward）19分5籃板，普拉里（Mason Plumlee）15分4籃板3助攻3阻攻；替補的理查茲（Nick Richards）完成14分11籃板雙十演出，馬勒登（Theo Maledon）12分7籃板3助攻。
轟進37分的福克斯（De'Aaron Fox），其中第四節也獨拿17分，不過球隊在投籃命中率明顯不如黃蜂情況下，只能一路苦追，並在剩下1分24秒追至僅差2分。不過海瓦德馬上回敬一球，烏布瑞兩罰得手，國王追分仍舊功虧一簣。
沙波尼斯（Domantas Sabonis）持續有強勢表現，全場19投12中，狂飆28分23籃板7助攻，本季第3次完成雙20表現；巴恩斯Harrison Barnes）和穆雷（Keegun Murray）各得到11分。
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