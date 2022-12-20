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NBA／遭驅逐出場終結難得紀錄 唐西奇：令人感到震驚

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇遭驅逐出場。 美聯社
唐西奇遭驅逐出場。 美聯社

愛德華（Anthony Edwards）繳出27分13籃板9助攻的準大三元表現，搭配里德（Naz Reid）頂替先發也有27分13籃板的貢獻，灰狼在前三節打完取得20分領先巨大優勢，最終以116比106擊敗近況欠佳的獨行俠，迎來了3連勝。

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）在第三節因吞下2次技術犯規遭到驅逐出場，整場比賽只得到19分7助攻6籃板，個人所保持的連續36場至少20分隊史紀錄也為之中斷；無獨有偶，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）同樣也因不滿裁判遭到驅逐。

賽後針對被趕出場，唐西奇表示：「或許第1次的技術犯規確實是我應得的，但第2次顯然就不是了，因此被驅逐出場真的讓我感到很震驚。這確實讓人困惑，我和教練都不知道發生了什麼事情，當我聽到自己要被驅逐時，我只是很震驚的笑了一下。」

基德在出席賽後記者會時也提到。「我來到這裡是因為我必須過來，我已經放掉一些錢，不想再被罰款了。我今天不接受提問，我們會回去看看比賽錄影，看看我們要如何才能變得更好。」

獨行俠近期狀態低迷，7場比賽中吞下5敗，勝率又一次跌出5成以外。

愛德華連兩天比賽一共拿下64分，傳出20次助攻並抓下20個籃板，表現十分搶眼，也帶動灰狼搶佔西區第8名。里德賽後也稱讚愛德華：「我認為這是我這一段時間以來看見他最開心的時候了。好的情緒會透過骨牌效應，傳染給我們球隊的下一個人。」

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