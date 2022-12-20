NBA／安戴托昆波42分聯手洛培茲 公鹿賞鵜鶘4連敗

東西區兩大體能怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和威廉森（Zion Williamson）正面對決，但後者表現明顯落於下風，公鹿靠著安戴托昆波狂砍42分10籃板，搭配洛培茲（Brook Lopez）最後時刻的適時分數，在客場以128比119擊退鵜鶘。

公鹿在取得2連勝的同時，也迫使鵜鶘吞下4連敗；自12月至今，公鹿在11場比賽中拿下8勝，這讓他們在東區排名上壓過第2名的綠衫軍0.5場勝差。

前三節比賽，公鹿在安戴托昆波和洛培茲合拿53分的帶領下，取得兩位數領先優勢，甚至進入到第四節更一度拉開到18分差。但麥凱倫（C.J. McCollum）一節獨拿14分，帶動鵜鶘展開強力反擊，雙方差距迅速縮小到3分差。

此時公鹿發揮團隊戰力，哈勒戴（Jrue Holiday）先砍進三分球，洛培茲個人又連投帶罰拿到4分，將比分重新擴大到10分差，進而穩住局勢。

洛培茲全場17投12中包括4記三分球在內攻下賽季新高30分，也是他自2020年8月8日以來再度單場得分超過30分。哈勒戴補上18分11助攻4籃板2抄截。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）力抗公鹿雙塔絲毫不落下風，全場還砍進平個人紀錄的7顆三分球，豪取37分18籃板，距離生涯得分紀錄僅差2分；麥凱倫貢獻31分9助攻8籃板。威廉森16投7中，得到18分7籃板7助攻3抄截。

商品推薦