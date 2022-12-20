NBA／亞歷山大上演絕殺跳投 率雷霆氣走拓荒者
本季表現宛如全明星等級的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在對拓荒者比賽中獨拿35分，更重要的是他在最後3.2秒操刀最後一擊，在底線晃過對手直接一記跳投演出驚天絕殺秀，帶領雷霆以123比121力退拓荒者，收下2連勝。
這也是亞歷山大繼11月17日對巫師一戰剩下1.1秒飆進致勝三分球後，又一次精彩的關鍵表現。此外，值得一提的是，去年的12月19日，亞歷山大也在面對快艇一戰中演出絕殺三分彈。
雷霆此役和拓荒者打得難分難解，前三戰戰成94比94平手，進入第四節更是一路互咬。亞歷山大單節獨拿12分，里拉德（Damian Lillard）和西蒙斯（Anfernee Simons）也合拿13分，終場前6.5秒，，雷霆取得2分領先，里拉德一次突破反手上籃，硬是追平比分。眼看雙方將要加班，亞歷山大石破天驚的一擊也氣走了來訪的拓荒者。
「對方顯然都知道我們會把球發給亞歷山大，他也順利拿到了球權。亞歷山大心臟太強了，雖然在比賽中一度12投2中，但他還是敢於扛下重任。」雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說。
里拉德全場得到28分6助攻，西蒙斯19分，葛蘭特（Jerami Grant）則有26分8籃板3助攻的表現。
DAME REVERSE TIES THE GAME 🔥— NBA (@NBA) December 20, 2022
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