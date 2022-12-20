NBA／哈里斯關鍵外線助76人5連勝 暴龍苦吞6連敗

前一場在自家遭到勇士痛擊的暴龍，隨即打包趕往費城作客，儘管是「背靠背」硬仗連連，仍是和76人一路纏鬥到延長賽。不過在延長賽中，雙方進攻皆無功而返，暴龍全隊僅得到2分，而76人則是靠著哈里斯（Tobias Harris）的一記關鍵三分球，取得重要超前，最終以104比101驚險過關。

76人贏得5連勝，且在最近12場主場比賽中拿下11勝；至於暴龍持續身陷亂流之中，吞下賽季最長的6連敗，排名快跌出東區前10名。

上半場比賽76人靠著暴龍低迷手感，取得57比46領先優勢；但易籃再戰後，雙方氣勢逆轉，席亞康（Pascal Siakam）單節豪取16分，帶動暴龍展開反擊，硬是將比分扳平。

挾此氣勢，暴龍第四節可說是壓著地主打，一度領先7分。哈里斯及時轟進三分球，帶動一波10比0攻勢，再次逆轉局面。不過席亞康的進球還是把比賽逼進延長。兩隊在延長賽都跌到谷底，屢投不中，哈里斯底線命中的三分球也成了勝負的分水嶺。

哈里斯此役拿下21分4籃板，三分球7投5中；安比德（Joel Embiid）穩定輸出28分11籃板4助攻2阻攻，哈登（James Harden）14分8助攻7籃板。

席亞康轟進賽季新高38分15籃板，外加6次助攻；阿努諾比（OG Anunoby）13分4籃板3助攻2抄截，布徹（Chris Boucher）13分10籃板2抄截。

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