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NBA／墨瑞1.3秒致命兩罰 老鷹死裡逃生斷魔術6連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞把握關鍵罰球機會。 美聯社
墨瑞把握關鍵罰球機會。 美聯社

近況火燙的奧蘭多魔術在作客亞特蘭大的比賽中，於比賽最後時刻強拉尾盤，殺出一波13比0攻勢直接超前老鷹。不過墨瑞（Dejounte Murray）卻在剩下1.3秒底線跳投出手造成犯規，獲得寶貴兩罰機會，他也充分把握穩穩罰進，幫助老鷹死裡逃生，以126比125氣走魔術。

老鷹斬斷了魔術近期6連勝，本身則是取得2連勝。

墨瑞此戰手感並不理想，18投僅7中，得到17分5籃板3助攻2抄截，不過這關鍵兩罰也讓他成為致勝英雄。楊恩（Trae Young）飆出37分13助攻，本季第2次拿到至少35分10助攻。

老鷹陣中7人得分達雙位數，杭特（De'Andre Hunter）獲得16分，柯林斯（John Collins）因傷休兵8場比賽後回歸，拿到12分7籃板；新秀葛里芬（AJ Griffin）19分7籃板。

前三節老鷹以更出色的進攻表現取得10分領先，這樣的優勢一路延續到第四節最後3分鐘左右，當時老鷹還握有12分領先。但沒想到魔術展現驚人韌性，華格納兄弟（Franz Wagner & Moritz Wagner）聯手班切羅（Paolo Banchero）連下9分，佛爾茲（Markelle Fultz）更是連續命中兩球，在剩下3.8秒硬是扭轉局面。

眼看魔術就要上演奇蹟般的逆轉勝，裁判的哨音卻給了最後的審判，讓墨瑞的重要罰球帶走比賽。班切羅最後1.3秒也因出手時間過晚，無緣延續連勝紀錄

險些成為致勝功臣的佛爾茲拿下全隊最高24分，外加9助攻6籃板；班切羅18分7助攻4籃板2阻攻，F.華格納19分，M.華格納16分10籃板。

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