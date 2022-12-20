NBA／上週東西區最佳球員 約柯奇、米契爾強勢獲選

NBA官方宣佈，本季轉戰騎士的米契爾（Donovan Mitchell）和金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）分別獲選上週東西區最佳球員。

米契爾上週場均攻下32分3.3籃板2.8助攻，三分命中率達42.5%，幫助騎士取得3勝1敗的成績。這是米契爾生涯第4次贏得單週最佳球員，也是他加入騎士後的首次。

另一項數據顯示，米契爾上週一共砍進了17顆三分球，本季累積7次至少命中6顆三分球，這在隊史中並列第2多，僅次於2015-16年賽季史密斯（J.R. Smith）所創下的9次。

約柯奇上週3場比賽繳出36分17籃板8.7助攻3.7抄截的驚人數據，投籃命中率達62.3%。特別是在黃蜂一戰中，約柯奇豪取40分27籃板10助攻2抄截，籃板數創生涯新高，更成為1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）之後首位單場至少拿到40分25籃板10助攻的球員。

約柯奇助金塊取得2勝1敗的成績，並且在最近5戰奪下4勝，目前排名西區第3。

商品推薦