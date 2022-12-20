NBA／上週東西區最佳球員 約柯奇、米契爾強勢獲選
NBA官方宣佈，本季轉戰騎士的米契爾（Donovan Mitchell）和金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）分別獲選上週東西區最佳球員。
米契爾上週場均攻下32分3.3籃板2.8助攻，三分命中率達42.5%，幫助騎士取得3勝1敗的成績。這是米契爾生涯第4次贏得單週最佳球員，也是他加入騎士後的首次。
另一項數據顯示，米契爾上週一共砍進了17顆三分球，本季累積7次至少命中6顆三分球，這在隊史中並列第2多，僅次於2015-16年賽季史密斯（J.R. Smith）所創下的9次。
約柯奇上週3場比賽繳出36分17籃板8.7助攻3.7抄截的驚人數據，投籃命中率達62.3%。特別是在黃蜂一戰中，約柯奇豪取40分27籃板10助攻2抄截，籃板數創生涯新高，更成為1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）之後首位單場至少拿到40分25籃板10助攻的球員。
約柯奇助金塊取得2勝1敗的成績，並且在最近5戰奪下4勝，目前排名西區第3。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言