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NBA／三劍客合體助紐約7連勝 尼克主帥淡然：意義不大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克喜迎7連勝，成為目前聯盟最長連勝的球隊。 法新社
尼克喜迎7連勝，成為目前聯盟最長連勝的球隊。 法新社

在歷經前面9戰6敗的陰霾後，尼克近期逐漸找回贏球方程式。攻擊三劍客布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）和巴瑞特（RJ Barrett）聯手拿下79分，包括藍道最後關鍵6罰得手，幫助尼克在客場以109比106驚險擊敗溜馬。

尼克喜迎7連勝到手，這也是目前聯盟最長連勝的球隊。尼克挾這一波高峰，戰績提升到17勝13敗，排名躍居東區第6。

藍道全場獲得25分14藍板3助攻，他表示：「我們勇於接受挑戰，努力在客場爭取勝利。如同今天這樣，這是一場十分艱難的比賽，很高興我們收下了勝利。」

拿到全隊最高30分的布朗森則說道：「我們今晚一直保持戰鬥模式，我們擁有高度信心，並且在任何時刻都不能鬆懈，必須時刻保持專注。」

除了兩人之外，近況出色的巴瑞特又拿到24分，他已經連續5場比賽突破20分。羅賓森（Mitchell Robinson）則有10分13藍板4阻攻的表現。

儘管球隊氣勢正旺，但尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）仍不敢大意。「聯盟目前最長連勝對我們來說沒太大意義。這並不代表什麼，也對下一場比賽沒任何意義。贏球當然是好事情，但面對全新的賽事來臨，你還是需要重新做好準備。」

溜馬的奈史密斯（Aaron Nesmith）獲得23分10籃板，希爾德（Buddy Hield）也進帳23分；至於哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則是手感不佳，16投僅5中，得到15分10助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也是15分。

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