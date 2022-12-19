NBA／波爾轟生涯新高43分 格林大加讚賞：不可思議

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）雖然因傷缺席比賽，但球隊靠著波爾（Jordan Poole）轟進生涯新高43分，帶領勇士難得在客場取勝。

波爾在本場比賽前的生涯得分最高紀錄為38分，曾兩度達成，而今天他總算一舉突破40分門檻，賽後他接受採訪時，坦言自己感覺非常棒。

「很多前輩曾多次砍下39分加上8或7次助攻，所以能拿超過40分很酷，重點是能在客場贏球感覺更棒。」波爾說。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也談及子弟兵的重要性：「他為球隊奪下很多場勝利，攻防兩端都相當出色，很有耐心，並帶領球隊進攻。」

季前曾和波爾發生鐵拳風波的隊友格林（Draymond Green），更不吝於讚賞小老弟的表現：「他表現得不可思議，我們都知道他是一名很特別的天才球員，他也一直在經歷成長的陣痛期。尤其是在球隊缺少柯瑞的情況下，我們急需一場勝利，所以我很高興看到他今天有好的表現。」

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