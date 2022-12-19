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NBA／灰狼單場150分破紀錄 愛德華曝與羅素搭配模式
唐斯（Karl-Anthony Towns）持續休兵，戈貝爾（Rudy Gobert）也因左腳踝傷勢連續掛傷號，失去雙塔的灰狼反而在進攻端完全釋放能量。
愛德華（Anthony Edwards）飆出賽季新高37分11助攻，外加7籃板2抄截，其中第三節獨拿19分，幫助灰狼將領先優勢拉開到16分差，奠定勝利基礎。灰狼第四節持續強攻，一度領先達25分，最終以150比126大破公牛。
根據統計，灰狼單場轟進150分，創下球隊最高得分紀錄。灰狼近期拿到2連勝，明天他們將在「背靠背」情況下迎戰來訪的獨行俠。愛德華接受採訪時表示希望球隊延續這場比賽的火熱手感。
「我們明晚還有一場重要比賽。若能在今晚找到投籃手感，這對於備戰明天比賽來說是很好的事情，這樣明天我們就能打得更努力。」愛德華說。
羅素（D'Angelo Russell）在休兵兩場後回歸，不過手感絲毫沒有受影響。他以14投10中的高效率，獨拿28分8助攻，灰狼全隊砍進23顆三分球，其中羅素一人就包辦7球。
「羅素是一名很出色的射手，我就告訴他，『讓我來發動進攻，你就等著接球投籃就好。』對方肯定會過來做協防，然後他就能上演致命一擊。」愛德華說。
公牛三劍客得分均達20分，德羅展（DeMar DeRozan）得到29分6助攻4籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）23分9籃板5助攻，拉文（Zach LaVine）22分6助攻。
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