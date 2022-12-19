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籃球／「小姚明」埃迪率隊勝柯瑞母校 華裔長人受矚目

聯合新聞網／ 綜合報導
「小姚明」埃迪。 路透社
「小姚明」埃迪。 路透社

身高達7呎4吋、被稱為「小姚明」的埃迪（Zach Edey），現年20歲，中文名字叫做周志豪，其外公是廣州人，本身則是加拿大國籍。埃迪昨天帶領全美第一的普度大學，以69比61擊敗勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的母校戴維森學院，戰績提升至11勝0敗，同時他也完成大學生涯的第1000分。

普度大學這場比賽透過防守封鎖了以三分外線著名的戴維森學院，讓後者全隊三分球25投僅7中，命中率低至28%；而普度大學儘管三分命中率也不理想，只有12%，但靠著埃迪繳出29分16籃板2助攻1阻攻的強勢數據，充分統治內線，引領球隊奪下勝利。

普度大學教頭的佩因特 (Matt Painter)賽後也對子弟兵讚賞不已：「不要把埃迪的表現視為理所當然，他很無私，這讓他成為史上最偉大的隊友。我認為這場比賽贏球的關鍵是因為球隊獲得很多罰球，同時也都順利拿下分數。」

綜觀本季，埃迪場均可奪下22.6分13.9籃板2.2阻攻，未來發展模板被視為更強悍的祖巴茲（Ivica Zubac）以及馬揚諾維奇（Boban Marjanovic），不過在傳統長人式微的年代，埃迪能否在未來NBA選秀會上得到青睞，恐怕還是會有一定的難度。

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