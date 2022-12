NBA／約柯奇狂轟40分27籃板10助攻 張伯倫後首見

約柯奇(Nikola Jokic)主場面對黃蜂可說是大開殺戒,全場26投13中包括17罰12中,狂砍40分27籃板10助攻2抄截的超級大三元,帶領金塊以119比115拿下勝利。

單場27個籃板創下約柯奇生涯新高,同時也達成本季第5次大三元,生涯累積81次。根據統計,約柯奇更成為1968年的張伯倫(Wilt Chamberlain)之後首位單場至少拿到40分25籃板10助攻的球員。張伯倫生涯曾完成過4次,最近一次是拿到53分32籃板14助攻。

Nikola Jokic put up historic numbers in the Nuggets win tonight.



40 PTS

27 REB

10 AST

2 STL



He's the first player to record 40+ PTS, 25+ REB, and 10+ AST in a game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/JfKjl9Ngi6