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NBA／約柯奇狂轟40分27籃板10助攻 張伯倫後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇上演超級大三元。 美聯社
約柯奇上演超級大三元。 美聯社

約柯奇（Nikola Jokic）主場面對黃蜂可說是大開殺戒，全場26投13中包括17罰12中，狂砍40分27籃板10助攻2抄截的超級大三元，帶領金塊以119比115拿下勝利。

單場27個籃板創下約柯奇生涯新高，同時也達成本季第5次大三元，生涯累積81次。根據統計，約柯奇更成為1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）之後首位單場至少拿到40分25籃板10助攻的球員。張伯倫生涯曾完成過4次，最近一次是拿到53分32籃板14助攻。

目睹約柯奇的驚人表現，就連灰熊當佳球星莫蘭特（Ja Morant）都忍不住發推特讚嘆。「約柯奇的數據也太瘋狂了吧！」

儘管挾著約柯奇的強勢演出，金塊前三節打完取得14分領先優勢，但第四節替補球員表現不如預期，反而給了黃蜂逆襲的契機，在剩下4分鐘時追到僅有3分差。而後金塊主力重新穩住陣腳，有驚無險拿下比賽。

總教練馬龍（Michael Malone）賽後稱讚了約柯奇。「他每晚的表現都令人驚嘆，我很慶幸他是穿著金塊的球衣。」

此外，馬龍也把勝利歸功於球隊的防守。「這是我們近期防守最棒的一場比賽了，所以我得好好研究一下這場。我不認為這會是一場輕鬆的比賽，但我們確實很久沒有將對手命中率限制在42%。」金塊本季防守效率僅排全聯盟第28名，這讓馬龍十分不開心。

葛登（Aaron Gordon）得到19分10籃板，布朗（Bruce Brown）16分4助攻2阻攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）20分；穆雷（Jamal Murray）11投2中僅拿到6分，不過傳出11次助攻。

黃蜂7人得分雙位數，小鮑爾（LaMelo Ball）得到賽季新高31分，還有5籃板5助攻；海瓦德（Gordon Hayward）15分10籃板4助攻，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）16分，普拉里（Mason Plumlee）11分9籃板4助攻2阻攻。

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