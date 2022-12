NBA／魔術連克綠衫軍奪6連勝 班切羅：提升球隊自信

近況火燙的魔術,繼前一場在客場力壓東區強權塞爾蒂克後,今天又在主場展現驚人韌性,靠著班切羅(Paolo Banchero)全場轟下31分6籃板3助攻2抄截,加上史戈費爾德(Admiral Schofield)板凳殺出第四節獨拿11分,在最後時刻後來居上,再以95比92氣走地主,強勢贏得6連勝。

魔術開季以來在客場僅有1勝11敗的成績,但卻是連續兩場在波士頓揚威。根據統計,這是魔術自2019年3月以來的最長連勝表現。在此之前球隊已經吞下9連敗,可以說是瞬間翻身。

「在這樣的氛圍環境下,我們面對如此出色的球隊可以拿下2連勝,這意味著很多。我認為這對我們接下來的自信展現意義重大。我們清楚我們可以對抗任何球隊。我們必須保持相同的專注力。」班切羅說。

The Magic extend their win streak to 6 behind a strong performance from Paolo Banchero:



31 PTS

6 REB

3 AST

2 STL

6/7 3PM pic.twitter.com/hZkqSfxpwi