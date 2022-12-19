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NBA／魔術連克綠衫軍奪6連勝 班切羅：提升球隊自信

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
狀元郎班切羅助魔術連勝綠衫軍。 美聯社
狀元郎班切羅助魔術連勝綠衫軍。 美聯社

近況火燙的魔術，繼前一場在客場力壓東區強權塞爾蒂克後，今天又在主場展現驚人韌性，靠著班切羅（Paolo Banchero）全場轟下31分6籃板3助攻2抄截，加上史戈費爾德（Admiral Schofield）板凳殺出第四節獨拿11分，在最後時刻後來居上，再以95比92氣走地主，強勢贏得6連勝。

魔術開季以來在客場僅有1勝11敗的成績，但卻是連續兩場在波士頓揚威。根據統計，這是魔術自2019年3月以來的最長連勝表現。在此之前球隊已經吞下9連敗，可以說是瞬間翻身。

「在這樣的氛圍環境下，我們面對如此出色的球隊可以拿下2連勝，這意味著很多。我認為這對我們接下來的自信展現意義重大。我們清楚我們可以對抗任何球隊。我們必須保持相同的專注力。」班切羅說。

班切羅已經連續7場比賽至少拿到20分，也是本季第3次突破30分。他在上半場獨拿22分，帶動魔術取得9分領先優勢。雙方前兩節命中率都十分低迷，塞爾蒂克第三節總算找回準星，泰托姆和布朗合拿16分，在三節打完後一舉超前領先3分。

不過決勝期塞爾蒂克再度熄火，命中率又跌到3成左右，巫師小將史戈費爾德異軍突起，個人獨拿11分，讓球隊得以咬住比分。塞爾蒂克在最後近4分鐘只得到5分，始終無法跨越那小小1分的差距，只能黯然吞敗。

塞爾蒂克開季主場取得12勝2敗的成績，但卻連續敗給了東區後段的魔術；事實上球隊近況也是呈現低迷，最近5場比賽只靠著延長賽擊敗湖人拿到1勝。以些微勝率之差將東區龍頭讓給了公鹿。

「這是一場感覺籃框上有被加蓋的比賽。而且我們在執行端也做得不好。」布朗賽後表示。

在泰托姆（Jayson Tatum）因個人因素缺席下，布朗（Jaylen Brown）全場25投僅10中，得到24分14籃板3抄截2阻攻。史馬特（Marcus Smart）獲得15分7籃板7助攻，威廉斯（Grant Williams）14分6籃板3助攻，波格登（Malcolm Brogdon）12分6籃板。

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