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PLG／耶誕節雙北大戰 勇士邀曾文鼎領冠軍戒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士23日將主辦「JINGLE BRAVES」主題日。圖／勇士提供
勇士23日將主辦「JINGLE BRAVES」主題日。圖／勇士提供

2022年台北富邦勇士主場年度壓軸賽事本周登場，衛冕軍將把和平籃球館化身耶誕城，23日出戰新北國王的雙北內大戰打造成「JINGLE BRAVES」主題日，勇士球員與隊職員將親手準備聖誕禮物要送給所有進場的球迷，搭配進場贈品、闖關好禮、神預測等大獎，讓球迷一同開心過聖誕迎新年。

勇士球團今天宣布，23日周五夜晚踏入和平籃球館的球迷，都可獲得勇士幸運籤餅、立頓絕品醇翡翠茉香奶綠和加油手舉牌，數量有限送完為止；其中勇士幸運籤餅內含有球員們親選的祝福或語錄字條。

這將是PLG本季第3次的雙北大戰，勇士更邀請過去三年與勇士征戰並完成2連霸的「大房東」曾文鼎重返勇士主場，賽前舉行冠軍戒指頒發儀式，邀請所有「B-UNIT」的球迷們一起見證。

當天球團將發放聖誕園遊券，通過勇士出任務各項關卡的球迷，即可將抽獎聯撕下投入抽獎箱，有機會抽種勇士全體隊職員親手準備的聖誕禮物。

主場神預測活動，台北保時捷中心提供了盾徽不鏽鋼保溫杯和保時捷X RIMOWAN聯名登機箱等你帶回家；參加中場遊戲者則有機會獲得SAMPO美型電鍋、SAMPO美型烤麵包機和Auntie Anne’s蝴蝶餅兌換券。

PLG 富邦勇士 曾文鼎

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