NBA／失誤意外成助攻 詹姆斯關鍵傳球賞巫師10連敗

在沒有戴維斯（Anthony Davis）的情況下，湖人在自家和近況低迷的巫師一路廝殺到最後時刻。原先詹姆斯（LeBron James）持球看似要失誤收場，球卻意外回到自己手上，反讓他在拿到球後迅速傳給禁區的布萊恩（Thomas Bryant），在剩下7.4秒灌進致勝分。湖人就靠著這一波驚奇攻守演出，以119比117氣走對手。

湖人收下2連勝，同時也是近4戰中的第3勝，戰績回升到13勝16敗，緊追勇士之後；至於巫師則是苦吞10連敗。

WILD SEQUENCE IN LA 🤯



LAKERS WIN 119-117 pic.twitter.com/bNeFb2JRL0 — NBA (@NBA) December 19, 2022

詹姆斯全場24投13中飆進33分9助攻7籃板，其中更是打滿整個第四節，獨拿13分4助攻，全隊所得到的32分之中有22分和他有直接關係，包括最後的10分，進而開創贏球契機。

布萊恩頂替先發後持續有好表現，拿下16分10籃板。湖人先發5人得分均達雙位數，華克（Lonnie Walker IV）進帳21分，施羅德（Dennis Schroder）12分7助攻，里夫斯（Austin Reaves）12分4籃板；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則有9分9籃板8助攻的全能表現。

巫師在12月5日於主場面對湖人時輸了11分，此戰來到客場比賽，上半場面對紫金軍團凌厲攻勢，巫師落後14分之多；不過第三節波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和比爾（Bradley Beal）聯手出擊，兩人合砍24分，帶動球隊打出36比21的比分差，反而帶著1分超前進入第四節。

33 PTS

7 REB

9 AST



LeBron led the Lakers to the win tonight with another 30+ point performance. pic.twitter.com/8vhD0oTM9g — NBA (@NBA) December 19, 2022

末節雙方拚戰激烈，比分互有領先，詹姆斯的發揮讓湖人在剩下3分35秒取得7分領先，但巫師隨即打出13比6的進攻，硬是追平比分。眼看有機會逼進延長或是投進致勝球，沒想到巫師上前包夾意圖造成詹姆斯失誤，但球運顯然不佳，反而促成湖人的致勝分。庫茲瑪（Kyle Kuzma）最後嘗試三分出手未果，只能帶著遺憾離去。

比爾在連續缺席6場比賽後回歸，他拿下全隊最高29分，波爾辛吉斯貢獻21分11籃板5助攻，庫茲瑪在熟悉的主場也得到22分16籃板。

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