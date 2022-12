NBA／失誤意外成助攻 詹姆斯關鍵傳球賞巫師10連敗

在沒有戴維斯(Anthony Davis)的情況下,湖人在自家和近況低迷的巫師一路廝殺到最後時刻。原先詹姆斯(LeBron James)持球看似要失誤收場,球卻意外回到自己手上,反讓他在拿到球後迅速傳給禁區的布萊恩(Thomas Bryant),在剩下7.4秒灌進致勝分。湖人就靠著這一波驚奇攻守演出,以119比117氣走對手。

湖人收下2連勝,同時也是近4戰中的第3勝,戰績回升到13勝16敗,緊追勇士之後;至於巫師則是苦吞10連敗。

詹姆斯全場24投13中飆進33分9助攻7籃板,其中更是打滿整個第四節,獨拿13分4助攻,全隊所得到的32分之中有22分和他有直接關係,包括最後的10分,進而開創贏球契機。

布萊恩頂替先發後持續有好表現,拿下16分10籃板。湖人先發5人得分均達雙位數,華克(Lonnie Walker IV)進帳21分,施羅德(Dennis Schroder)12分7助攻,里夫斯(Austin Reaves)12分4籃板;衛斯特布魯克(Russell Westbrook)則有9分9籃板8助攻的全能表現。

巫師在12月5日於主場面對湖人時輸了11分,此戰來到客場比賽,上半場面對紫金軍團凌厲攻勢,巫師落後14分之多;不過第三節波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)和比爾(Bradley Beal)聯手出擊,兩人合砍24分,帶動球隊打出36比21的比分差,反而帶著1分超前進入第四節。

33 PTS

7 REB

9 AST



LeBron led the Lakers to the win tonight with another 30+ point performance. pic.twitter.com/8vhD0oTM9g