NBA／杜蘭特單節得分創新高 聯手厄文逆轉活塞奪6連勝

前一戰在客場面對暴龍靠厄文（Kyrie Irving）上演絕殺一擊，今天籃網繼續前往底特律踢館，輪到杜蘭特（Kevin Durant）出面拯救大局。

杜蘭特在今天比賽中22投14中，包括13罰12中，狂飆43分6籃板2阻攻，其中第三節獨拿26分，創下生涯單節得分新高紀錄，幫助球隊扭轉17分落後的劣勢，之後厄文接力在第四節得到14分，最終以124比121驚險過關。

氣勢如虹的籃網取得6連勝，在最近16場比賽中更是拿下13勝，戰績提升到19勝12敗，排名穩住東區第4。

「我得到一些上罰球線的機會，此外隊友也給了我創造一些很好的無球掩護機會。整個第三節我更加專注於比賽，在防守端做好自己的工作，好的防守也幫助我帶動進攻端的表現。」杜蘭特賽後表示。

上半場比賽籃網讓活塞全隊投籃命中率高達71%，導致比分形成54比71的大幅落後，但杜蘭特和厄文第三節合拿37分，幫助球隊殺出44比25的巨大攻勢，從而翻轉戰局。

特別是在第三節最後3分18秒的時間內，杜蘭特火力全面爆發，狂砍20分，成為過去25個賽季以來首位有如此猛爆性得分的球員。

談到杜蘭特在第三節天神降臨般的強勢表現，新秀艾維（Jaden Ivey）也稱讚道。「他命中一些高難度的進球，我感覺我們在防守他的時候已經做得夠好了，但他還是能夠投進那些球。」

厄文此戰23投13中，包括5記三分球，同樣高效率轟下38分6籃板3助攻；奧尼爾（Royce O'Neale）獲得11分。

活塞陣中6人得分超過雙位數，但面對雙槍的強勢發揮，仍是力猶未逮。波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）轟進26分，艾維19分4籃板。

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