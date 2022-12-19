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NBA／戴維斯腳傷傳無限期缺陣 湖人戰力雪上加霜

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯再度因傷可能長期缺陣。 美聯社
戴維斯再度因傷可能長期缺陣。 美聯社

過去兩季都飽受傷病困惹的戴維斯（Anthony Davis），儘管近期狀態十分火燙，但還是傳出因右腳傷勢，預估至少要缺席一個月時間。甚至媒體也提到，戴維斯還是在接受評估之中，目前沒有確切的回歸時間表，可能面臨長期缺陣。

對湖人來說，這無疑又是一重大打擊。戴維斯本季出賽25場，場均能得到27.4分12.1籃板2.6助攻1.3抄截2.1阻攻，投籃命中率高達59.3%。因為他的強勢表現，湖人勉強還能挽回開季以來的頹勢。

目前湖人戰績12勝16敗，排在西區倒數第4。

戴維斯是在對金塊的第一節與約柯奇（Nikola Jokic）出現碰撞，最後被迫提前退場。戴維斯過去兩季一共只出賽76場。

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